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        Kocaeli'de bir evde çıkan kombi yangını söndürüldü

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evin kombisinde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 10:48 Güncelleme: 23.03.2024 - 10:48
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        Kocaeli'de bir evde çıkan kombi yangını söndürüldü
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evin kombisinde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Tatlıkuyu Mahallesi 1312/2 Sokak'ta bulunan bir evin kombisinde yangın çıktı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangın, hasara yol açtı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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