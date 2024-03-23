Kocaeli'de bir evde çıkan kombi yangını söndürüldü
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evin kombisinde çıkan yangın hasara neden oldu.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evin kombisinde çıkan yangın hasara neden oldu.
Tatlıkuyu Mahallesi 1312/2 Sokak'ta bulunan bir evin kombisinde yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangın, hasara yol açtı.
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