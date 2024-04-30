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        Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi

        Kocaeli'de, "Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"nın kazananlarına ödülleri verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 19:24 Güncelleme: 30.04.2024 - 19:24
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        Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi
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        Kocaeli'de, "Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"nın kazananlarına ödülleri verildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce ülke genelindeki imam hatip liseleri ve ortaokulları arasında düzenlenen, Bursa, Çanakkale, Düzce, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Tekirdağ, Sakarya ve Yalova'dan 13 ortaokul ile 10 lise öğrencisinin katıldığı yarışmanın Marmara Bölgesi 9. Finali, Başiskele Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde düzenlendi.

        Vali Seddar Yavuz, programda yaptığı konuşmada, katılımcıların ailelerine ve eğitimcilerine teşekkür etti.

        Kur'an-ı Kerim'in en güzel şekilde tilavet edilmesi, okunması, karilerin yetişmesi ve gönül tellerinin titretmesinin, kadim medeniyetin en önemli unsurlarından biri olduğunu belirten Yavuz, yarışmaya katılma cesareti gösterenlerin kazandığını vurguladı.

        Yavuz, Türk sanat musikisinin gelişmesindeki en önemli unsurun hafızlar olduğunu anlatarak, "Makamların bilinmesi, makamlara göre okunması Kur'an-ı Kerim'e ayrı bir tat ve lezzet katmaktadır. Bu yönüyle de gençlerimiz bundan sonraki yaşamlarında elbette bu işin daha çok güzelleşmesi için gayret edeceklerdir. Hususi olarak bu yarışmaya geldim çünkü ben de naçizane iyi bir Kur'an-ı Kerim dinleyicisiyim ve her fırsatta okumaya da özen gösteriyorum." ifadesini kullandı.

        Konuşmaların ardından yarışmaya katılan ve dereceye giren öğrencilere, protokol tarafından ödülleri verildi.

        Tören, birincilik kazanan İzmit Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Lisesi öğrencisi Celal Talha Çelik'in Kur'an tilaveti ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

        Programa, Vali Yardımcısı ve Başiskele Kaymakam Vekili Ali Ada, İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, ilçe kurum müdürleri, okul idarecileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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