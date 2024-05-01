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        Kocaeli'de ev ve restoran yangınlarında hasar oluştu

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde ev ile restoranda çıkan yangınlarda hasar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 08:38 Güncelleme: 01.05.2024 - 08:38
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        Kocaeli'de ev ve restoran yangınlarında hasar oluştu
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        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde ev ile restoranda çıkan yangınlarda hasar meydana geldi.

        Kazım Karabekir Mahallesi Divan Sokak'ta 5 katlı apartmanın son katındaki dairenin mutfağında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevler kısa sürede apartmanın çatısına sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, dairede ve çatıda hasar oluştu.

        Gölcük ilçesinde de Donanma Mahallesi Donanma Caddesi'ndeki bir restoranda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle söndürülen yangın, iş yerinde hasara yol açtı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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