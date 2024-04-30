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        Anadolu Otoyolu'nda durdurulan araçta 4 ton 270 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde durdurulan araçta, 3 ton 610 kilogram kaçak nargile tütünü ile 660 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 19:30 Güncelleme: 30.04.2024 - 19:33
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        Anadolu Otoyolu'nda durdurulan araçta 4 ton 270 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
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        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde durdurulan araçta, 3 ton 610 kilogram kaçak nargile tütünü ile 660 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın engellenmesi ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Bu kapsamda otoyolun Kartepe geçişinde durdurulan bir araçta, 3 ton 610 kilogram nargile tütünü ile 660 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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