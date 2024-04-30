Kocaeli'de minibüs çalan 2 şüpheli tutuklandı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir minibüsün çalınmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir minibüsün çalınmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 19 Nisan'da bir minibüsün çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Yapılan inceleme ve araştırmalar sonucu kimlikleri tespit edilen şüpheliler H.B. ve S.E'nin çaldıkları aracı İstanbul'a götürdükleri anlaşıldı.
Polis ekipleri, H.B'yi Körfez'de, S.E'yi ise çalıntı araçla İstanbul'da yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan, minibüs sahibine teslim edildi.
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