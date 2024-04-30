Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de minibüs çalan 2 şüpheli tutuklandı

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir minibüsün çalınmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 19:51 Güncelleme: 30.04.2024 - 19:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de minibüs çalan 2 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir minibüsün çalınmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 19 Nisan'da bir minibüsün çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

        Yapılan inceleme ve araştırmalar sonucu kimlikleri tespit edilen şüpheliler H.B. ve S.E'nin çaldıkları aracı İstanbul'a götürdükleri anlaşıldı.

        Polis ekipleri, H.B'yi Körfez'de, S.E'yi ise çalıntı araçla İstanbul'da yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan, minibüs sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs açıklaması
        Erdoğan ile Özgür Özel perşembe günü görüşecek
        Erdoğan ile Özgür Özel perşembe günü görüşecek
        Yanlış anlaşılma kurbanı oldu! 6 sanığa indirimli hapis
        Yanlış anlaşılma kurbanı oldu! 6 sanığa indirimli hapis
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Elektronik sigarayla yakalandı: Müdür yardımcısını bıçakladı
        Elektronik sigarayla yakalandı: Müdür yardımcısını bıçakladı
        Süper Lig'de 34. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 34. haftanın panoraması!
        Bodrum'da sahile beyaz kum döken siteye para cezası
        Bodrum'da sahile beyaz kum döken siteye para cezası
        Yağış bulutları, şimşek ve gök gürültüleri ile geliyor!
        Yağış bulutları, şimşek ve gök gürültüleri ile geliyor!
        Yöneticinizin kadın olma ihtimali hangi ülkede daha yüksek?
        Yöneticinizin kadın olma ihtimali hangi ülkede daha yüksek?
        Süper Lig'e hoca dayanmıyor!
        Süper Lig'e hoca dayanmıyor!
        TCMB altın alımlarında küresel lider
        TCMB altın alımlarında küresel lider
        Vampir yüz bakımı sonucu 3 kadın HIV kaptı
        Vampir yüz bakımı sonucu 3 kadın HIV kaptı
        Sokaktaki deri parçalarından merdiven altı ameliyat çıktı!
        Sokaktaki deri parçalarından merdiven altı ameliyat çıktı!
        Türkiye'nin tanıtımı ne düzeyde?
        Türkiye'nin tanıtımı ne düzeyde?
        Ne oldu size!
        Ne oldu size!
        Gördüğünüz ilk şekil korkunuzu ortaya çıkarıyor!
        Gördüğünüz ilk şekil korkunuzu ortaya çıkarıyor!
        Öğrencilerin neden derste uykusu geliyor?
        Öğrencilerin neden derste uykusu geliyor?
        Fed'in faiz kararı ne olacak?
        Fed'in faiz kararı ne olacak?
        Bu 10 yiyecek kalbe iyi geliyor
        Bu 10 yiyecek kalbe iyi geliyor
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak

        Benzer Haberler

        Anadolu Otoyolu'nda durdurulan araçta 4 ton 270 kilogram kaçak tütün ele ge...
        Anadolu Otoyolu'nda durdurulan araçta 4 ton 270 kilogram kaçak tütün ele ge...
        Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında dereceye girenlere ödülleri veril...
        Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında dereceye girenlere ödülleri veril...
        Kocaeli Valiliği ile Gebze Ticaret Odası arasında atölye binası inşası prot...
        Kocaeli Valiliği ile Gebze Ticaret Odası arasında atölye binası inşası prot...
        Yolda yürüyenleri korkutup saldıran 4 kişi gözaltına alındı
        Yolda yürüyenleri korkutup saldıran 4 kişi gözaltına alındı
        Kocaeli'de yolda yürüyen genci darbeden 4 zanlı gözaltına alındı
        Kocaeli'de yolda yürüyen genci darbeden 4 zanlı gözaltına alındı
        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü me...
        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü me...