Kocaeli'de inşaat şantiyesinde yüksekten düşen işçi yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde inşaat şantiyesinde yüksekten düşen işçi yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde inşaat şantiyesinde yüksekten düşen işçi yaralandı.
Muallimköy Mahallesi Gazi Dede Caddesi'nde bir inşaat şantiyesinde çalışan H.K, (32) dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten yere düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçinin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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