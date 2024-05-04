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        Kocaeli'de inşaat şantiyesinde yüksekten düşen işçi yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde inşaat şantiyesinde yüksekten düşen işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 16:00 Güncelleme: 04.05.2024 - 16:02
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        Kocaeli'de inşaat şantiyesinde yüksekten düşen işçi yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde inşaat şantiyesinde yüksekten düşen işçi yaralandı.

        Muallimköy Mahallesi Gazi Dede Caddesi'nde bir inşaat şantiyesinde çalışan H.K, (32) dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten yere düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçinin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

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