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        Sağanak nedeniyle teknede mahsur kalan 3 kişiyi itfaiye kurtardı

        İZMİT Körfezi'nde sağanak ve fırtına nedeniyle tekneleri kıyıya yakın bataklık alana sürüklenip mahsur kalan 3 kişi, itfaiye tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 11:23 Güncelleme: 04.05.2024 - 11:25
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        Sağanak nedeniyle teknede mahsur kalan 3 kişiyi itfaiye kurtardı
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        İZMİT Körfezi'nde sağanak ve fırtına nedeniyle tekneleri kıyıya yakın bataklık alana sürüklenip mahsur kalan 3 kişi, itfaiye tarafından kurtarıldı. Bu kişilerden Ziya Arslantürk, "Yüzde yüz ölümden döndük. Buraya doğru gelmesek biz gitmiştik" ifadelerini kullandı.

        İzmit Körfezi'nde dün balık tutmak amacıyla denize açılan 3 kişinin içinde bulunduğu tekne, aniden bastıran sağanak ve fırtına nedeniyle kıyıya yakın bataklık alana sürüklendi. Teknedekilerden biri kuzenine bilgi verip konum attı. Bu kişinin ihbarı üzerine bölgeye Kocaeli İtfaiye Suüstü Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, teknede mahsur kalan Kemal Arslantürk, Ziya Arslantürk ve Samet Karakurt'u kurtarma çalışması başlattı. Botlarla tekneye yanaşan ekipler, mahsur kalanları alarak kıyıya çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından 3 kişiye ayakta müdahale edildi.

        'BİZİM YAŞAMAMIZ MUCİZE'

        Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde yaşadıklarını anlatan Ziya Arslantürk, "Yüzde yüz ölümden döndük. Buraya doğru gelmesek biz gitmiştik. Bir anda dalgalar ev boyu gelmeye başladı. ‘Hava durumuna bir bakın böyle bir şey varsa çıkmayalım’ dedim. Biz orada ölürdük" ifadelerini kullandı.

        Kemal Arslantürk ise "Hava karardı, dalgalar geldi. Böyle bir şey yok. Bunun kapaklanmaması mucizeydi. Ben öleceğimi anladım. Kuzenime konum attım. Direkt can yeleklerini giydik, ayakkabıları çıkardık. Bizim yaşamamız mucize. Biz oraya yanaştığımızda hava çöktü. Hava bu şekilde olsaydı biz sabaha kadar kesin ölürdük" diye konuştu.

        'İLLAKİ ALACAKTIK SİZİ'

        Bu sırada Kemal Arslantürk'ün itfaiye ekiplerine sorduğu soru da kameraya yansıdı. Arslantürk itfaiye personeline, "Siz gelemeseydiniz ne olacaktı?" şeklinde soru yöneltirken itfaiye personeli, "Biz gelirdik. İllaki alırdık sizi" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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