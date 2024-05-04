Sağanak nedeniyle teknede mahsur kalan 3 kişiyi itfaiye kurtardı

İZMİT Körfezi'nde sağanak ve fırtına nedeniyle tekneleri kıyıya yakın bataklık alana sürüklenip mahsur kalan 3 kişi, itfaiye tarafından kurtarıldı. Bu kişilerden Ziya Arslantürk, "Yüzde yüz ölümden döndük. Buraya doğru gelmesek biz gitmiştik" ifadelerini kullandı.

İzmit Körfezi'nde dün balık tutmak amacıyla denize açılan 3 kişinin içinde bulunduğu tekne, aniden bastıran sağanak ve fırtına nedeniyle kıyıya yakın bataklık alana sürüklendi. Teknedekilerden biri kuzenine bilgi verip konum attı. Bu kişinin ihbarı üzerine bölgeye Kocaeli İtfaiye Suüstü Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, teknede mahsur kalan Kemal Arslantürk, Ziya Arslantürk ve Samet Karakurt'u kurtarma çalışması başlattı. Botlarla tekneye yanaşan ekipler, mahsur kalanları alarak kıyıya çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından 3 kişiye ayakta müdahale edildi.

'BİZİM YAŞAMAMIZ MUCİZE'

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde yaşadıklarını anlatan Ziya Arslantürk, "Yüzde yüz ölümden döndük. Buraya doğru gelmesek biz gitmiştik. Bir anda dalgalar ev boyu gelmeye başladı. ‘Hava durumuna bir bakın böyle bir şey varsa çıkmayalım’ dedim. Biz orada ölürdük" ifadelerini kullandı.

Kemal Arslantürk ise "Hava karardı, dalgalar geldi. Böyle bir şey yok. Bunun kapaklanmaması mucizeydi. Ben öleceğimi anladım. Kuzenime konum attım. Direkt can yeleklerini giydik, ayakkabıları çıkardık. Bizim yaşamamız mucize. Biz oraya yanaştığımızda hava çöktü. Hava bu şekilde olsaydı biz sabaha kadar kesin ölürdük" diye konuştu.