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        Bankada çıkan kavgada bıçaklandı

         KOCAELİ'ninÇayırova ilçesinde bankaya işlem yapmaya gelen 2 müşteri arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 23:09 Güncelleme: 03.05.2024 - 23:15
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        Bankada çıkan kavgada bıçaklandı
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         KOCAELİ’ninÇayırova ilçesinde bankaya işlem yapmaya gelen 2 müşteri arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklandı.

        Olay, saat 16.00 sıralarında Yenimahalle Fatih Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesinde meydana geldi. Bankaya işlem yapmaya gelen müşterilerden O.Ö. ile R.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine O.Ö., bıçakla R.K.’ya saldırdı. Kolundan bıçakla yaralanan R.K., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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