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        Kocaeli'de 5 evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

        Kocaeli'de 5 evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 20:38 Güncelleme: 03.05.2024 - 20:38
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        Kocaeli'de 5 evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
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        Kocaeli'de 5 evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerinde 5 farklı ikametten 930 bin lira değerinde ziynet eşyası ve bir miktar para çalınması üzerine çalışma başlatıldı.

        Yapılan araştırmada hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen Z.G. ve S.A, operasyonla gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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