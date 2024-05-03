Gebze'de hırsızlığa 2 tutuklama

KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde evlere girerek 930 bin TL’lik ziynet eşyası ve para çalan 2 şüpheli polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. İki şüpheli de tutuklandı.

Kocaeli’nin Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerinde 5 farklı evde hırsızlık olayının yaşanmasının ardından polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 4 ayda 5 eve girerek hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. 930 bin TL değerinde ziynet eşyası ve para çalan Z.G. ve S.A. polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.