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        Gebze'de hırsızlığa 2 tutuklama

        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde evlere girerek 930 bin TL'lik ziynet eşyası ve para çalan 2 şüpheli polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 20:38 Güncelleme: 03.05.2024 - 20:40
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        Gebze'de hırsızlığa 2 tutuklama
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        KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde evlere girerek 930 bin TL’lik ziynet eşyası ve para çalan 2 şüpheli polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. İki şüpheli de tutuklandı. 

        Kocaeli’nin Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerinde 5 farklı evde hırsızlık olayının yaşanmasının ardından polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 4 ayda 5 eve girerek hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. 930 bin TL değerinde ziynet eşyası ve para çalan Z.G. ve S.A. polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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