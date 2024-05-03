Kocaeli'de sağanak; deniz taştı, karavan parkı su altında kaldı

KOCAELİ'de etkili olan sağanak nedeniyle deniz taştı, sahil kenarında bulunan ve karavan parklarının yoğun olduğu otopark sular altında kaldı.

Kocaeli’de akşam saatlerinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi’nde yağmurla birlikte deniz taşınca sahil bandındaki açık otoparkın bir kısmı su altında kaldı. Karavan parklarının yoğun olduğu kısımda oluşan su birikintisi nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri bölgede temizleme çalışması başlattı.