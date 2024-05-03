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        Kocaeli'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 18:16 Güncelleme: 03.05.2024 - 18:16
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        Kocaeli'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Yeni Mahalle Fatih Caddesi'nde bir bankada O.Ö. ile R.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşe olayda O.Ö, R.K'yi bıçakladı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı R.K, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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