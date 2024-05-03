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        Bilişim Vadisi girişimcilerin yolunu kısalttı

        KADİR YILDIZ - Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, start-up modelindeki başarı oranlarını yükseltmeyi hedeflediklerini belirterek, "Hızlandırma programlarıyla normalde bir girişimin 6 ay ya da bir yılda alacağı mesafeyi bazen 15 gün, bazen de bir ayda almasını mümkün kılıyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 12:20 Güncelleme: 03.05.2024 - 12:20
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        Bilişim Vadisi girişimcilerin yolunu kısalttı
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        KADİR YILDIZ - Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, start-up modelindeki başarı oranlarını yükseltmeyi hedeflediklerini belirterek, "Hızlandırma programlarıyla normalde bir girişimin 6 ay ya da bir yılda alacağı mesafeyi bazen 15 gün, bazen de bir ayda almasını mümkün kılıyoruz." dedi.

        Tüzgen, AA muhabirine, Bilişim Vadisi'nin Kocaeli, İstanbul, İzmir ve Azerbaycan olmak üzere 4 lokasyonda faaliyet gösterdiğini söyledi.

        Temel hedeflerinin Türkiye'deki girişimcilik ve teknoloji geliştirme ekosistemini güçlendirmek, girişimciliği ve teknoloji geliştirmeyi kolaylaştırmak olduğunu vurgulayan Tüzgen, "Nihai hedefimiz, Türkiye'nin teknoloji üreten girişimcilik ülkesi olması ve global anlamda da böyle tanınması. Türkiye'de gençlerin, girişimcilerin bu alandaki başarılarını arttırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

        Tüzgen, dünyada start-up modeli girişimcilikteki başarı oranlarının yüzde 10'un altında olduğunu dile getirerek, girişimcileri destekleyip doğru yönlendirerek, mentörlük sağlayarak, ihtiyaçlarını doğru zamanda ve doğru şekilde karşılayarak başarı oranlarını yükseltmeyi amaçladıklarını vurguladı.

        - "Teşvikler ve ekosistemle girişimciliğe katkı sağlıyoruz"

        Bünyelerinde faaliyet gösteren firma sayısının 600'e ulaştığını, çoğunluğu AR-GE, tasarım ve yazılım alanında olmak üzere 8 binin üzerinde personelin çalıştığını belirten Tüzgen, firmaların önemli kısmının erken aşama girişimleri olduğunu söyledi.

        Tüzgen, bünyelerinde şirket dahi kurmamış ekipleri, erken aşama girişimlerini ve global firmaları da barındırdıklarını dile getirdi.

        Girişimcilik ekosistemine önemli katkılar sağladıklarına işaret eden Tüzgen, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Girişimcilik ekosistemine iki yönden katkımız var. Bunlardan birincisi teşviklerimiz; gelir vergisi teşviki, kurumlar vergisi teşviki, KDV teşviki, SGK gibi desteklerden bünyemizdeki firmaları yararlandırıyoruz. Asıl katkımız ise firmalara sunduğumuz ekosistem. Burada teknoloji geliştirme, girişimcilik ekosistemi sunuyoruz. Firmaların birbiriyle irtibatlarının güçlenmesini sağlıyoruz. Hızlandırma programlarıyla normalde bir girişimin 6 ay ya da bir yılda alacağı mesafeyi, bazen 15 gün, bazen de bir ayda almasını mümkün kılıyoruz. Oluşturduğumuz yapıda firmaların bir araya gelmesiyle ki irtibatı bizzat değer olarak görüyoruz, girişimciliğe katkı sunuyoruz."

        - "Öğrenci olarak gelen kişi kısa sürede şirket ortağı olabiliyor"

        Tüzgen, Bilişim Vadisi'nde mobilite alanında ulaşım teknolojileriyle ilgili faaliyet gösteren 120'den fazla şirketin olduğunu, bu alanda faaliyette bulunmak isteyen girişimcilere ekosistemden yararlandırarak destek sağladıklarını anlattı.

        Multidisipliner oyun sektöründe erken aşamadaki girişimler için geniş imkanlar sunduklarını, Dijital Animasyon ve Oyun Kümelenme Merkezi (DIGIAGE) Programı'yla takım kurmadan eğitim ve mentörlük almaya, şirket kurmaya kadar destekler sağladıklarını söyledi.

        Tüzgen, bu kapsamda çalışma yürütenlere Bilişim Vadisi'nde ofis tahsis ettiklerini ve başarı gösterenlere yatırım yaptıklarını, örneğin grafik tasarım öğrencisinin, kısa sürede yatırım alan şirketin ortağı olarak buradan ayrılabildiğini dile getirdi.

        - "Mobilite ekosisteminde uluslararası ilişkilerimiz güçlü"

        Bilişim Vadisi olarak şirketlerin globalleşmelerine katkı sunduklarına da işaret eden Tüzgen, şunları kaydetti:

        "Girişimlerimizin hem yurt dışı ilişkilerini güçlendirmeye gayret ediyoruz hem de yurt dışındaki organizasyonlara milli katılımlar organize ederek başta Bilişim Vadisi firmaları olmak üzere, girişimcilik ve teknoloji ekosisteminde faaliyet gösteren firmaların yurt dışına açılmasını kolaylaştırıyoruz. Bir şubemiz Azerbaycan Bakü'de. Şubemiz vesilesiyle Türkiye'deki girişimlerin Azerbaycan ve Azerbaycan üzerinden Asya'ya erişimini kolaylaştırmayı sağlıyoruz."

        Tüzgen, Avrupa'da da işbirliklerinin bulunduğunu, böylece girişimlerin Avrupa'ya açılmasına destek olduklarını anlatarak, "Mobilite ekosisteminde uluslararası ilişkilerimiz güçlü. Şu anda Türkiye'deki mobilize kümelenmesini kurmak ve bununla yine Avrupa Birliği'ndeki kümelenme yapılarına ortak olmak üzere çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

        Bünyelerinde Togg, uçan araba çalışması yürüten AirCar, Avrupa'nın ilk otonom otobüsünü geliştiren şirket gibi başarı hikayesi yazan birçok firmanın bulunduğunu dile getiren Tüzgen, girişimci olmak ve teknoloji geliştirmek isteyen gençleri Bilişim Vadisi'ne davet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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