Kocaeli Valisi Yavuz'dan Hıdırellez mesajı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Hıdırellez dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yavuz, mesajında, soğuk kış günlerinden sonra baharın geldiğini ve doğanın yeniden canlandığını belirterek, Hıdırellez'in Türk dünyasında olduğu gibi Türkiye'de de sevinç ve coşkuyla kutlanan en güzel ve anlamlı geleneklerden biri olduğunu hatırlattı.

Doğayla iç içe yaşayan aziz milletin, dostluk ve kardeşliği pekiştirmek adına yüzyıllardır kutladığı Hıdırellez'in, vatandaşların kaynaşmasına ve toplumsal huzurun artmasına vesile olduğuna işaret eden Yavuz, şunları kaydetti: