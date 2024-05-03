Karamürsel'de Trafik ve İlk Yardım Haftası kutlandı

Daha sonra Trafik ve İlk Yardım Haftası konulu yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Atatürk Ortaokulu tarafından Karamürsel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, Trafik ve İlk Yardım Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

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