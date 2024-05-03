Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Karamürsel'de Trafik ve İlk Yardım Haftası kutlandı

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, Trafik ve İlk Yardım Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 09:39 Güncelleme: 03.05.2024 - 09:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karamürsel'de Trafik ve İlk Yardım Haftası kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, Trafik ve İlk Yardım Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

        Atatürk Ortaokulu tarafından Karamürsel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Öğretmen Tuğba Arıkan, programın açılış konuşmasını yaptı.

        Konuşmanın ardından öğrenciler şiirler okudu, "7'den 77'ye Adam Olacak Çocuk Müzikali" gösterisi sunuldu.

        Daha sonra Trafik ve İlk Yardım Haftası konulu yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Programa, Kaymakam Osman Aslan Canbaba, İlçe Jandarma Komutanı Alihan Ak, İlçe Emniyet Müdürü Vedat İşleyen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 yıldır organ bekliyordu! Melek böbreğiyle hayat oldu!
        3 yıldır organ bekliyordu! Melek böbreğiyle hayat oldu!
        Otomobil satışları için 'taslak' plan
        Otomobil satışları için 'taslak' plan
        Boeing ifşaatçılarından biri daha öldü
        Boeing ifşaatçılarından biri daha öldü
        Değeri 35 milyar dolar çakıldı
        Değeri 35 milyar dolar çakıldı
        Bıçakladığı kuzenine "Arkadaşlarını öldüreceğim" dedi! Barış 16 yaşındaydı!
        Bıçakladığı kuzenine "Arkadaşlarını öldüreceğim" dedi! Barış 16 yaşındaydı!
        Gazetecilere saldırı
        Gazetecilere saldırı
        Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var
        Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var
        Şifayı bitkide buldu... İlk kez kayıt altında!
        Şifayı bitkide buldu... İlk kez kayıt altında!
        15 il için sarı kod! Gök gürültülü sağanak
        15 il için sarı kod! Gök gürültülü sağanak
        Telefonunuzu gece boyunca şarj etmek neden kötüdür?
        Telefonunuzu gece boyunca şarj etmek neden kötüdür?
        İsrail ile ihracat ve ithalat işlemleri durduruldu
        İsrail ile ihracat ve ithalat işlemleri durduruldu
        Şırıngayla besliyorlar... Hakkarili aile tarlada buldu!
        Şırıngayla besliyorlar... Hakkarili aile tarlada buldu!
        Minibüs şoförleri, servis kiralayan üniversitelileri darbetti
        Minibüs şoförleri, servis kiralayan üniversitelileri darbetti
        Premier Lig devleri peşinde!
        Premier Lig devleri peşinde!
        Yaşlı kadın evinde ölü bulundu
        Yaşlı kadın evinde ölü bulundu
        Karlar eriyince ortaya çıktı!
        Karlar eriyince ortaya çıktı!
        "Yeter, benzetmeyin beni"
        "Yeter, benzetmeyin beni"
        Fred varsa sorun yok!
        Fred varsa sorun yok!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel bir araya geldi
        Sergen Yalçın kararını veriyor!
        Sergen Yalçın kararını veriyor!

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de 5. kattaki evinin balkonundan düşen yaşlı kadın öldü
        Kocaeli'de 5. kattaki evinin balkonundan düşen yaşlı kadın öldü
        Kocaeli'de hayvan hakları savunucuları, Vali Yardımcısı Ada ile görüştü
        Kocaeli'de hayvan hakları savunucuları, Vali Yardımcısı Ada ile görüştü
        Kazada ölen genç futbolcu, gözyaşları arasında toprağa verildi
        Kazada ölen genç futbolcu, gözyaşları arasında toprağa verildi
        Vali Yavuz'dan, Dünya Basın Özgürlüğü Günü mesajı
        Vali Yavuz'dan, Dünya Basın Özgürlüğü Günü mesajı
        Kocaeli'de 1 ton 100 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
        Kocaeli'de 1 ton 100 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
        İzmit Körfezi'ne günlük 400 ton çamurun akması engelleniyor
        İzmit Körfezi'ne günlük 400 ton çamurun akması engelleniyor