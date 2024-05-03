Kocaeli'de servis minibüsünde çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde servis minibüsünde çıkan yangın hasara neden oldu.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde servis minibüsünde çıkan yangın hasara neden oldu.
Cumhuriyet Mahallesi Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolu bağlantı yolunda, Cevdet T. idaresindeki 41 P 3919 plakalı servis minibüsünün motor kısmında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.
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