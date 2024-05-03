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        Kocaeli'de servis minibüsünde çıkan yangın söndürüldü

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde servis minibüsünde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 12:57 Güncelleme: 03.05.2024 - 12:57
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        Kocaeli'de servis minibüsünde çıkan yangın söndürüldü
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        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde servis minibüsünde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Cumhuriyet Mahallesi Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolu bağlantı yolunda, Cevdet T. idaresindeki 41 P 3919 plakalı servis minibüsünün motor kısmında yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

        Yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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