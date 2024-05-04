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        Kocaeli'de "Gönülden Gönüle" projesinde 20 aile ziyaret edildi

        Kocaeli Valiliğince yürütülen "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında Gölcük ve Körfez ilçelerinde 20 aileye ziyarette bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 09:48 Güncelleme: 04.05.2024 - 09:48
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        Kocaeli'de "Gönülden Gönüle" projesinde 20 aile ziyaret edildi
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        Kocaeli Valiliğince yürütülen "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında Gölcük ve Körfez ilçelerinde 20 aileye ziyarette bulunuldu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Seddar Yavuz'un öncüsü olduğu proje doğrultusunda şehit yakınları, gaziler, yaşlılar, engelliler, öksüz ve yetimler ile ihtiyaç sahibi ailelere ziyaretler sürüyor.

        Bu kapsamda Vali Yardımcısı Ekrem Çalık Körfez ilçesinde ve Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy Gölcük ilçesinde 20 aileyi ziyaret etti.

        Ailelerin ihtiyaç durumlarını inceleyen vali yardımcıları, Vali Yavuz'un selamlarını ileterek, gerekenlerin yapılacağını bildirdi.

        Ziyaretler sırasında karşılaştıkları mahalle sakinleriyle de sohbet eden vali yardımcıları, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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