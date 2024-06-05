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        Kocaeli'de çıkan yangında 3 otobüs kullanılamaz hale geldi

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan yangında park halindeki 3 otobüs zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 18:06 Güncelleme: 05.06.2024 - 18:07
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        Kocaeli'de çıkan yangında 3 otobüs kullanılamaz hale geldi
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan yangında park halindeki 3 otobüs zarar gördü.

        Gaziler Mahallesi'nde park halindeki otobüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının büyümesiyle alevler, park halindeki 2 otobüse daha sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 otobüs kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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