Kocaeli'de çıkan yangında 3 otobüs kullanılamaz hale geldi

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Gaziler Mahallesi'nde park halindeki otobüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının büyümesiyle alevler, park halindeki 2 otobüse daha sıçradı.

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