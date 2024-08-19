Kocaeli'de baraj gölüne giren iki kardeş boğuldu

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan T.K, Kocaeli Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaymaz Erikli Mahallesi Gölköy mevkisinde Güvercinlik Barajı'na giren S.K. (5) ve H.K. (7), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde baraj gölüne giren 5 ve 7 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti.

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