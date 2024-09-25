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        Oyun geliştiriciler DIGIAGE Bakü Oyun Geliştirme Kampı'nda bir araya geldi

        Oyun geliştiriciler DIGIAGE Bakü Oyun Geliştirme Kampı'nda buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 11:41 Güncelleme: 25.09.2024 - 11:48
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        Oyun geliştiriciler DIGIAGE Bakü Oyun Geliştirme Kampı'nda bir araya geldi
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        Oyun geliştiriciler DIGIAGE Bakü Oyun Geliştirme Kampı'nda buluştu.

        Bilişim Vadisinden yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 20-22 Eylül tarihlerinde DIGIAGE Bakü Oyun Geliştirme Kampı düzenlendi.

        Kamp, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığına bağlı Vatandaşlara Hizmet ve Sosyal İnovasyonlar Devlet Ajansı (Asan Hizmet) bünyesinde faaliyet gösteren İnovasyonlar Merkezi, Bilişim Vadisi ve DIGIAGE ortaklığında gerçekleştirildi.

        175 başvuru arasından seçilen 100 kişi, kampa katılmaya hak kazandı. Seçilen 3 takım ile kamp sonrası yatırım görüşmelerine devam edilecek, mentörlük ve Innoland'de ücretsiz ofis desteği verilecek.

        Bakü'de "İnovasyonlar Merkezi" ana yerleşkesindeki kamp öncesinde, katılımcılar için 5 gün süren geniş ve kapsamlı çevrimiçi eğitim programı düzenlendi.

        "Oyun Üretim Süreci Tavsiyeleri" ile başlayan program, "Game Development Eğitimi Tavsiyeleri", "Oyun Pazarlama Süreci", "Oyun Firmalarında Yasal Süreçler" ve "Oyun Stüdyolarında Yatırım" gibi başlıklarla devam etti.

        Eğitimi gerçekleştiren mentörler, oyun geliştiricilere sektörde karşılaşabilecekleri süreçler hakkında detaylı bilgi sundu.

        Açılış konuşmaları ve oryantasyonun ardından katılımcılar, takım çalışmaları gerçekleştirdi.

        "Bakü Oyun Ekosistemi Oturumu" katılımcıları, sektördeki önemli oyun firmaları ile bir araya getirdi.

        Katılımcılar 3 gün süren kampta, ekip veya bireysel olarak yer aldı. Katılımcılar, kampın ikinci gününde Azerbaycan ve Türkiye'den gelen mentör ve yatırımcılarla görüşme fırsatı buldu.

        Bakü İnovasyonlar Merkezi'nin Direktörü Vusal Rüstemov ve Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen de etkinliği ziyaret ederek katılımcılarla görüştü.

        Ekiplerin çalışmalarını yerinde gözlemleyen Rüstemov ve Tüzgen, oyun geliştiricilere verdikleri desteği vurgulayarak gelecekteki projeler için de motive edici geri bildirimlerde bulundu.

        Takım çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiği üçüncü günde ise jüri değerlendirmeleri ve sunumlar yapıldı.

        Finalde 11 takımın geliştirdiği oyunlar, APY Ventures ekibi ve mentorlar tarafından değerlendirildi.

        Yatırım görüşmeleri devam edecek "Untitle", "Risee Interactive" ve "Legions" takımlarına mentorlük desteği de sağlanacak.

        Geçen yıl "İnovasyonlar Merkezi" ve "Bilişim Vadisi Bakü" arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde düzenlenen DIGIAGE Bakü Oyun Geliştirme Kampı ile teknolojik yetkinliklerin birlikte geliştirilmesi amaçlanıyor.

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