Kocaeli'de ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde evden ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde evden ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki evden 127 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Yapılan teknik ve fiziki çalışmanın ardından ekipler, zanlılar T.S. ile S.Ç'yi düzenlediği operasyonla yakaladı.
Şüphelilerden T.S'nin 10, S.Ç'nin ise 14 suç kaydı olduğu tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar hakimlikçe tutuklandı.
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