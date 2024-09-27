Kocaeli'de fabrikada çıkan yangında 1 işçi hafif yaralandı
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir fabrikada çıkan yangında 1 işçi hafif yaralandı.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir fabrikada çıkan yangında 1 işçi hafif yaralandı.
Şekerpınar Mahallesi'nde bir galvaniz fabrikasında, kimyasal maddenin alev alması sonucu yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın sırasında hafif yaralanan işçi B.I. ise ambulansta tedavi edildi.
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