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        Kocaeli'de fabrikada çıkan yangında 1 işçi hafif yaralandı

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir fabrikada çıkan yangında 1 işçi hafif yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 13:38 Güncelleme: 27.09.2024 - 13:38
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        Kocaeli'de fabrikada çıkan yangında 1 işçi hafif yaralandı
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        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir fabrikada çıkan yangında 1 işçi hafif yaralandı.

        Şekerpınar Mahallesi'nde bir galvaniz fabrikasında, kimyasal maddenin alev alması sonucu yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Yangın sırasında hafif yaralanan işçi B.I. ise ambulansta tedavi edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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