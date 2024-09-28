Kocaeli'de "Güvenli Okul" denetimleri sürüyor
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde "Güvenli Okul" uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirildi.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde "Güvenli Okul" uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gölcük ilçesinde okullar ve çevrelerinde bulunan umuma açık yerlerde denetim düzenlendi.
Denetimlerde 56 kişi sorgulandı ve 30 araç kontrol edildi.
Eksiklikleri bulunan 5 araca 21 bin 735 lira para cezası uygulandı.
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