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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 22:28 Güncelleme: 30.09.2024 - 22:28
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:YıldızEntegre Kocaeli

        Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Esat Sancaktar, Mehmet Dura

        Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Muharrem Cinan, Pedrinho (Dk. 81 Barış Alıcı), Tarkan Serbest (Dk. 81 Mesut Can Tunalı), Furkan Gedik (Dk. 63 Beridze), Yusuf Cihat Çelik (Dk. 63 Caktas), Mendes, Ahmet Sağat

        Şanlıurfaspor: Abdülkadir Sünger, Burak Can Çamoğlu (Dk. 79 Atakan Aybastı), Fatih Eren, Mboula, Nafican Yardımcı, Muhammed Gönülaçar, Forsell (Dk. 62 Furkan Şamil Çetin), Hakan Erçelik, Hasan Hüseyin Acar, Cuma Menize (Dk. 72 Begiç), Kayode

        Sarı kartlar: Dk. 63 Hakan Erçelik, Dk. 86 Abdülkadir Sünger, Dk. 90+2 Muhammed Gönülaçar, 90+7 Hasan Hüseyin Acar (Şanlıurfaspor), Dk. 78 Mendes, Dk. 85 Ahmet Sağat (Kocaelispor)

        KOCAELİ

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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