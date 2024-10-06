Kocaeli Üniversitesi "araştırma üniversitesi" olma hedefine ilerliyor

KADİR YILDIZ - Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) "aday araştırma üniversitesi" seçilen Kocaeli Üniversitesi (KOÜ), "araştırma üniversitesi" olmak için belirlenen kriterleri karşılayarak statüsünü yükseltmeyi hedefliyor.

KOÜ, YÖK tarafından 2023 yılının aralık ayında Akdeniz, Gaziantep, Ondokuz Mayıs, Sakarya ve Selçuk üniversiteleri ile "Araştırma Üniversitesi Aday İzleme Programı"na alındı.

Programa dahil edilen 6 üniversiteden 2 yıllık izleme sürecinin sonunda kriterleri karşılayanlar, "araştırma üniversitesi" olarak kabul edilecek.

Bu doğrultuda KOÜ, statüsünü yükseltmek için araştırma kapasitesi ve kalitesi, etkileşim ve işbirliği konularında belirlenen 32 kriteri yerine getirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. - "Kriterleri yerine getirmek için elimizden geleni yapıyoruz" KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, AA muhabirine, üniversitenin 63 bin 500 öğrencisinin bulunduğunu, onlara en iyi eğitimi vermek için çalıştıklarını söyledi. Araştırma üniversitesi olmak için belirlenen kriterleri yerine getirmeye yönelik ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Cantürk, bunları gerçekleştireceklerini kaydetti.

Cantürk, geçen sene düşük olan patent sayısının bu yıl artış gösterdiğini dile getirerek, "Bu sene yayın sayımızı da 800-1000'e çıkaracağımıza inanıyorum. Proje başvurularımızı, üniversite-üniversite işbirliklerimizi artırdık. Uluslararası bağlantılarımızı artırıyoruz. Uluslararası yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısı önemli. Yabancı uyruklu öğretim üyemiz yoktu, şimdi 3-4 oldu. Bu öğretim üyelerini seçerken akademik çıktıları güçlü olan, üniversitemize, öğrencilerimize katkı sağlayacak olanları bulmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Aslolanın tek başına araştırma üniversitesi olmak değil, araştıran üniversite olmak olduğunu belirten Cantürk, "Üniversitemizde araştırma kültürünü ve ekosistemini güçlendirecek yaklaşımlara ihtiyacımız vardı. Bunu geliştirdiğimizi ve geliştirmeye devam ettiğimizi söyleyebilirim. Patent başvuruları için ödeme destekleri veriyoruz. Arkadaşlarımız artık bana projelerini anlatmak için geliyor. Yayınlarımızı ve topluma katkımızı artırmaya çalışıyoruz. Sadece öğrencileri mutlu etmek yetmiyor, çalışanlarımızı da mutlu etmemiz gerekiyor. Mutlu Çalışan Çalıştayı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "KOÜ araştırma üniversitesi olarak kentin marka değerini artıracak" Cantürk, kalite akreditasyon programına da başvurduklarını, bu sene KOÜ'yü bu sürece dahil ederek, bir üst seviyeye çıkacaklarını söyledi. Bunun da araştırma üniversitesi olmalarına katkı sağlayacağını belirten Cantürk, şöyle devam etti: "Araştırma üniversitesi olacağız evet ama olamasak da araştıran üniversite olacağız. Nasıl olacağız? Öğrenci projelerimizle olacağız. Bir bina yapıyoruz. Aralık sonunda bina bitecek, orada araştırmayla bütün araştırma fonu, teknoloji transfer ofisi, araştırma koordinatörlüğü, proje ve veri ofisi, dijitalleşme ofisi, sürdürülebilirlik ofisimiz, hepsi konuşlanacak. Toplantı salonları olacak. Üniversite verileri orada toplanacak. Alt katında merkez laboratuvarı yapacağız. Haftanın her günü kullanılacak mekanizma oluşturmak istiyoruz. Bu laboratuvarın yanında sanayicilerin ölçüm için yurt dışına gönderdikleri, ciddi ödeme yaptıkları laboratuvarları tesis etmek istiyoruz. Bunun için de destek olmalarını istiyoruz."

Cantürk, 32 yıllık üniversitenin büyük gelişmelerle bugünlere geldiğini ifade ederek, "Deprem gibi bir afeti yaşamış ama sonra Türkiye'nin en saygın akademik kurumlarından biri haline gelen Kocaeli Üniversitesinin araştıran özelliğini, eğiten özelliğini daha tescilli hale getireceğimize inanıyorum." dedi. Akreditasyon ve sertifikasyon süreçlerinin tamamlanmasıyla araştırma üniversitesi olacak KOÜ'nün kentin marka değerini artıracağının altını çizen Cantürk, daha fazla sanayicinin ihtiyaç duyduğu projeleri yapan bir üniversite olacaklarını kaydetti.