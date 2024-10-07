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        Kocaeli'de freni boşalan otomobil evin duvarına çarptı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halindeyken freni boşalan otomobil evin duvarına çarptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 23:22 Güncelleme: 07.10.2024 - 23:28
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        Kocaeli'de freni boşalan otomobil evin duvarına çarptı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halindeyken freni boşalan otomobil evin duvarına çarptı.

        Mimarsinan Mahallesi Nenehatun Caddesi'nde Emre E'ye ait 34 HM 5660 plakalı otomobil, park halindeyken freninin boşalması sonucu hareket etti.

        Yaklaşık 10 metre ilerleyen araç yol kenarındaki demir korkulukları aşarak tek katlı evin duvarına çarparak dik vaziyette durdu.

        Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, araçta ve evin duvarında hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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