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        Kocaeli'de bitkin halde bulunan balaban kuşu koruma altına alındı

        Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde bitkin halde bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki balaban kuşu koruma altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 11:39 Güncelleme: 09.10.2024 - 11:42
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        Kocaeli'de bitkin halde bulunan balaban kuşu koruma altına alındı
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        Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde bitkin halde bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki balaban kuşu koruma altına alındı.

        Otoyolun İzmit gişeleri mevkisinde, göreve gittikleri sırada yolda bitkin halde bir kuş olduğunu gören gazeteciler, kuşu yol kenarına almak için araçtan indi.

        Gazetecilerin bilgi vermesi üzerine bölgeye gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ormanya Doğal Yaşam Parkı yetkilileri kuşu teslim aldı.

        Koruma altına alınan kuşun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya salınacağı bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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