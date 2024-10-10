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        Kocaeli Valisi Aktaş, Gölcük Tersane Komutanlığı'nı ziyaret etti

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Gölcük Tersane Komutanlığı'na ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 18:06 Güncelleme: 10.10.2024 - 18:07
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        Kocaeli Valisi Aktaş, Gölcük Tersane Komutanlığı'nı ziyaret etti
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        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Gölcük Tersane Komutanlığı'na ziyarette bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gölcük Tersanesi Komutanı Tuğamiral Ahmet Özturşucu tarafından karşılanan Vali Aktaş, tersane alanını gezdi.

        Burada gemi imalatı sektörü ve tersanenin yürüttüğü diğer faaliyetler hakkında bilgi alan Vali Aktaş, 17 Eylül'de ilk seyrini, 18 Eylül'de ise ilk dalışını icra eden Reis Sınıfı Denizaltı Projesi'nin ikinci denizaltısı olan TCG HIZIRREİS denizaltısını ziyaret etti.

        Denizaltıda incelemelerde bulunan Vali Aktaş, personele başarılar diledi.

        Daha sonra Tersane Komutanlığı makamına geçerek şeref defterini imzalayan Vali Aktaş, Özturşucu ile görüşme gerçekleştirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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