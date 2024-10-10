Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 21:35 Güncelleme: 10.10.2024 - 21:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        D-100 kara yolu İstanbul istikameti Köşklüçeşme Mahallesi mevkisinde I.P. idaresindeki 54 ACF 179 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

        Kontrolden çıkan otomobil, S.P. yönetimindeki 34 FL 3272 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada 34 FL 3272 plakalı otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uçum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Uçum'dan Habertürk'e açıklamalar
        İsrail'e uluslararası tepkiler
        İsrail'e uluslararası tepkiler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tiran'daki cami açılışında açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tiran'daki cami açılışında açıklamalar
        Keçi sütlü dondurmada keçi sütü bulunamadı
        Keçi sütlü dondurmada keçi sütü bulunamadı
        Arda Güler'den Ancelotti açıklaması!
        Arda Güler'den Ancelotti açıklaması!
        Kayıp üniversiteli Rojin'in başörtüsü bulundu
        Kayıp üniversiteli Rojin'in başörtüsü bulundu
        Hücumda devlerle yarışıyor!
        Hücumda devlerle yarışıyor!
        Pelin Karaca son yolculuğuna uğurlandı
        Pelin Karaca son yolculuğuna uğurlandı
        10 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        10 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Vahşetin ardından Edirnekapı surlarında demir bariyerli önlem
        Vahşetin ardından Edirnekapı surlarında demir bariyerli önlem
        Domuz tespiti resmen açıklandı
        Domuz tespiti resmen açıklandı
        Köfteci Yusuf'tan 'domuz eti' açıklaması
        Köfteci Yusuf'tan 'domuz eti' açıklaması
        Domuz çıkması ile gündeme gelmişti... Nedir bu LOD?
        Domuz çıkması ile gündeme gelmişti... Nedir bu LOD?
        Türkiye’nin yabancı işçi istatistikleri
        Türkiye’nin yabancı işçi istatistikleri
        "İsrail'e gerekli uluslararası baskı yapılmalı"
        "İsrail'e gerekli uluslararası baskı yapılmalı"
        "Üzgünüz"
        "Üzgünüz"
        "Altay Bayındır'ı görmezden geldi!"
        "Altay Bayındır'ı görmezden geldi!"
        Nadal'dan kortlara veda!
        Nadal'dan kortlara veda!
        Kabızlığa iyi gelen besinler
        Kabızlığa iyi gelen besinler
        Dünyada 'kimyasal hadım' uygulaması nasıl?
        Dünyada 'kimyasal hadım' uygulaması nasıl?

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de iş yerinden hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı
        Kocaeli'de iş yerinden hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı
        Kocaeli Valisi Aktaş, Gölcük Tersane Komutanlığı'nı ziyaret etti
        Kocaeli Valisi Aktaş, Gölcük Tersane Komutanlığı'nı ziyaret etti
        Kocaeli'de 4,1 milyon liralık sahte parfüm ve elektronik sigara ele geçiril...
        Kocaeli'de 4,1 milyon liralık sahte parfüm ve elektronik sigara ele geçiril...
        Enes'i halk otobüsünde öldüren şüpheli tutuklandı (2)
        Enes'i halk otobüsünde öldüren şüpheli tutuklandı (2)
        Kocaeli'de 2 bin 500 kaçak parfüm ve 300 elektronik sigara ele geçirildi
        Kocaeli'de 2 bin 500 kaçak parfüm ve 300 elektronik sigara ele geçirildi
        Kocaeli'de boynuna hamak ipi dolanan çocuk hayatını kaybetti
        Kocaeli'de boynuna hamak ipi dolanan çocuk hayatını kaybetti