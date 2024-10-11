Kocaeli'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Hacı Halil Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan U.A. ve ismi öğrenilemeyen kişi arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda U.A. tartıştığı kişiyi ayağından silahla yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı ambulansla Gebze Fatih Hastanesi'ne kaldırılırken, polis olay yerinden kaçan şüpheli U.A'yı gözaltına aldı.
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