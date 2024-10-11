Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 23:06 Güncelleme: 11.10.2024 - 23:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Hacı Halil Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan U.A. ve ismi öğrenilemeyen kişi arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda U.A. tartıştığı kişiyi ayağından silahla yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı ambulansla Gebze Fatih Hastanesi'ne kaldırılırken, polis olay yerinden kaçan şüpheli U.A'yı gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Hizbullah: İsrail'le savaşın başındayız
        Hizbullah: İsrail'le savaşın başındayız
        Dayı-yeğen cinayetine gizlilik kararı! 6 kişi gözaltında
        Dayı-yeğen cinayetine gizlilik kararı! 6 kişi gözaltında
        İstanbul’a yağmur geliyor
        İstanbul’a yağmur geliyor
        Yasin Özcan, Yamal ve Endrick ile yarışıyor!
        Yasin Özcan, Yamal ve Endrick ile yarışıyor!
        Polis katili için iddianame hazırlandı
        Polis katili için iddianame hazırlandı
        Teklif TBMM'de! Kredi kartlarından savunma sanayii fonu ücreti alınacak
        Teklif TBMM'de! Kredi kartlarından savunma sanayii fonu ücreti alınacak
        Onlarca hayvanı katlettiler iddiası!
        Onlarca hayvanı katlettiler iddiası!
        Hacıosmanoğlu’ndan yabancı VAR hakemine veto!
        Hacıosmanoğlu’ndan yabancı VAR hakemine veto!
        11 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        11 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Green Card başvurularında nelere dikkat edilmeli?
        Green Card başvurularında nelere dikkat edilmeli?
        'İnternetin koruyucu azizinin' hikayesi
        'İnternetin koruyucu azizinin' hikayesi
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        "Bulut olmazsa yapay zeka gelişemez"
        "Bulut olmazsa yapay zeka gelişemez"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da
        Neandertallerin sonunu biz mi getirdik?
        Neandertallerin sonunu biz mi getirdik?
        Kuyu mezarlardan çıktı... "Dünyada ve Anadolu'da çok nadir"
        Kuyu mezarlardan çıktı... "Dünyada ve Anadolu'da çok nadir"
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        O generalin rütbesi alındı! Apoletleri söküldü!
        O generalin rütbesi alındı! Apoletleri söküldü!

        Benzer Haberler

        Kocaelispor, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Kocaelispor, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Rehabilitasyon merkezinde 45 hayvanın iğneyle öldürüldüğü iddiası (3)
        Rehabilitasyon merkezinde 45 hayvanın iğneyle öldürüldüğü iddiası (3)
        GÜNCELLEME - Kocaeli'de hayvan rehabilitasyon merkezindeki görüntülere iliş...
        GÜNCELLEME - Kocaeli'de hayvan rehabilitasyon merkezindeki görüntülere iliş...
        Kocaeli'de hayvan rehabilitasyon merkezindeki görüntülere ilişkin soruşturm...
        Kocaeli'de hayvan rehabilitasyon merkezindeki görüntülere ilişkin soruşturm...
        Rehabilitasyon merkezinde 45 hayvanın iğneyle öldürüldüğü iddiası (2)
        Rehabilitasyon merkezinde 45 hayvanın iğneyle öldürüldüğü iddiası (2)
        Rehabilitasyon merkezinde 45 hayvanın iğneyle öldürüldüğü iddiası
        Rehabilitasyon merkezinde 45 hayvanın iğneyle öldürüldüğü iddiası