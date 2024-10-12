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        Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayağı Kocaeli'de başladı

        MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'de start aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 13:48 Güncelleme: 12.10.2024 - 13:52
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        Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayağı Kocaeli'de başladı
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        MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'de start aldı.

        Kütahya Çini Spor Kulübü tarafından TOSFED Körfez Karting Pisti'nde düzenlenen organizasyonda 60 sporcu mücadele ediyor.

        Sporcuların, "micro", "mini", "junior", "senior" ve "master" kategorilerinde yarıştığı organizasyonun ilk gününde antrenman ve sıralama turlarının ardından 1. yarışlar yapıldı.

        Şampiyonanın 5. ayağı, yarın koşulacak ikinci ve üçüncü yarışların ardından sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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