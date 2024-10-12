Gebze'deki rehabilitasyon merkezindeki görüntülere ilişkin suç duyurusunda bulunuldu

Güzeller Mahallesi'ndeki Gebze Belediyesi önünde toplanan, aralarında şarkıcılar Seren Serengil ve Hande Yener'in de bulunduğu bir grup, çeşitli sloganlar attı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.