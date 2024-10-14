Kocaeli merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, suça konu olabilecek çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara, Hatay, Mersin ve Kilis il emniyet müdürlüklerinin desteğiyle 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik 11 adreste eşzamanlı operasyon düzenledi.

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

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