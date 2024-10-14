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        Kocaeli merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

        Kocaeli merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 11:54 Güncelleme: 14.10.2024 - 11:54
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        Kocaeli merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
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        Kocaeli merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara, Hatay, Mersin ve Kilis il emniyet müdürlüklerinin desteğiyle 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik 11 adreste eşzamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, suça konu olabilecek çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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