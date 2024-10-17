Kocaeli'de bir kişinin öldürülmesine ilişkin davada mütalaa açıklandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir kişinin silahla vurularak öldürülmesine ilişkin 1'i tutuklu 2 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık L.Ç, maktul Rüstem D'nin eşi müşteki M.D. ve taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanık F.G. ise duruşmaya gelmedi.

Tanık Y.A, olay günü kendisini evine davet eden sanık L.Ç ile karşılaştıklarını, bu esnada maktulün kendilerine seslendiğini belirterek, "Maktul, 'Gel, sana diyorum.' dedi. L.Ç. ve ben, ismini sonradan öğrendiğim Rüstem D'nin yanına gittik. Maktul, beni itekleyerek 'Bununla işim var, sen karışma, uzak dur.' dedi. L.Ç. ise 'Çocuğa karışma. Senin benimle ne sıkıntın var? Ben seni tanımam, sen de beni tanımazsın.' dedi." diye konuştu.

Daha sonra kendisinin 6-7 adım uzaklaştığını dile getiren Y.A, sanığın, maktulün dükkanına girdiğini ve orada münakaşa ettiklerini söyledi. Y.A, bir süre sonra L.Ç. ile oradan ayrıldıklarını belirterek, "Maktul Rüstem'in arkamızdan 'Geliyorum, bekle.' şeklinde bağırdığını duydum. Rüstem elindeki bir zincirle L.Ç'ye saldırdı. Aralarında boğuşma yaşandı. L.Ç'nin yere doğru bir el ateş ettiğini duydum. Sanırım maktul ayağından vurulmuştu ancak maktul saldırmayı bırakmadı. L.Ç'nin elindeki silahı almaya çalışıyordu. Tekrar bir el silah sesi duydum, maktul yere düştü." ifadesini kullandı.

Katılan avukatı Nagehan Nazlı'nın, çelişkili beyanda bulunduğu iddiasına ilişkin Y.A, olay tarihinde ilk defa bir cinayete tanık olduğunu, olayın şokuyla detayları tam olarak anlatmamış olabileceğini savundu. Maktul Rüstem D'nin eşi müşteki M.D. ise sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi. Tanık ifadelerinin çelişkili olduğunu, olayın kasıtlı yapıldığını düşündüğünü söyleyen M.D, "Eşimin susturulduğunu düşünüyorum. Eşim berber dükkanını kapatıp nakliyat işi yapacağını söylerdi hatta en son bir araç almıştı. Nakliye işine de başlamıştı." dedi.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık L.Ç'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet, "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve adli para cezası, tutuksuz sanık F.G'nin ise "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Tutuklu sanık L.Ç, önceki savunmalarını tekrar ederek beraat ve tahliye talebinde bulundu. L.Ç'nin tutukluluk halinin devamını kararlaştıran mahkeme heyeti, taraf avukatlarına savunmalarını hazırlamak için süre vererek duruşmayı erteledi.