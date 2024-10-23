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        Kocaeli'de fuhuş operasyonu kapsamında 2 kişi tutuklandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 16:16 Güncelleme: 23.10.2024 - 16:16
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        Kocaeli'de fuhuş operasyonu kapsamında 2 kişi tutuklandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhşa aracılık ve yer temin etme suçuna yönelik soruşturma kapsamında çalışma yürüttü.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, fuhuş yaptığı tespit edilen 4 yabancı uyruklu kadın ile 2 şüpheli yakalandı.

        Operasyonda, şüphelilere ait dijital materyallere de el konuldu.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler S.K. ve C.Ç. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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