Kocaeli'de fuhuş operasyonu kapsamında 2 kişi tutuklandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhşa aracılık ve yer temin etme suçuna yönelik soruşturma kapsamında çalışma yürüttü.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, fuhuş yaptığı tespit edilen 4 yabancı uyruklu kadın ile 2 şüpheli yakalandı.
Operasyonda, şüphelilere ait dijital materyallere de el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler S.K. ve C.Ç. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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