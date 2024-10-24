Kocaeli'de 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Kocaeli'de hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kocaeli'de hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Hakkında dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan U.İ. (27) düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlü, Derince İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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