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        Kocaeli'de yeni doğan bebeğin karnındaki 600 gramlık kitle başarıyla çıkarıldı

        Kocaeli'de karnında 600 gram ağırlığındaki kitleyle dünyaya gelen bebek, Kocaeli Şehir Hastanesi'nde doğumdan 22 saat sonra gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 12:09 Güncelleme: 24.10.2024 - 12:50
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        Kocaeli'de yeni doğan bebeğin karnındaki 600 gramlık kitle başarıyla çıkarıldı
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        Kocaeli'de karnında 600 gram ağırlığındaki kitleyle dünyaya gelen bebek, Kocaeli Şehir Hastanesi'nde doğumdan 22 saat sonra gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştu.

        Hastaneden yapılan açıklamaya göre, perinatoloji uzmanı Op. Dr. Raziye Kıcık Çalışkan, annenin muayenesi esnasında bebeğin karın bölgesinde büyük bir kitle tespit etti.

        Tanı sonrası anne, doğuma kadar geçen 3 hafta boyunca çocuk cerrahisi ve perinatoloji uzmanları tarafından takip altına alındı. Bebek, 38 haftalıkken yenidoğan ve çocuk cerrahisi uzmanlarının katıldığı operasyonla 3 kilo 670 gram olarak dünyaya geldi.

        Karnındaki kitle nedeniyle nefes almakta güçlük çektiği anlaşılan Hazal bebeğin yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavisine başlandı.

        Gerekli tetkiklerin ardından 22 saatlikken ameliyata alınan bebeğin karnından 600 gram ağırlığında ve 0,55 litre sıvı içeren kitle 2,5 saat süren operasyonla başarıyla çıkarıldı.

        Op. Dr. Deniz Ersayın Gürer ve Op. Dr. Naime İpek Öztürk'ün liderliğinde gerçekleştirilen ameliyatta 9 kişilik uzman ekip yer aldı.

        Ameliyat sonrası 4 gün yenidoğan yoğun bakım ünitesinde Uzm. Dr. Nesrin Kaya ve Uzm. Dr. Nihal Yüksel tarafından yakından izlenen bebek, 3 gün boyunca çocuk cerrahisi servisinde takip edildikten sonra sağlığına kavuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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