Kocaeli'de yeni doğan bebeğin karnındaki 600 gramlık kitle başarıyla çıkarıldı

Kocaeli'de karnında 600 gram ağırlığındaki kitleyle dünyaya gelen bebek, Kocaeli Şehir Hastanesi'nde doğumdan 22 saat sonra gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştu.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, perinatoloji uzmanı Op. Dr. Raziye Kıcık Çalışkan, annenin muayenesi esnasında bebeğin karın bölgesinde büyük bir kitle tespit etti.

Tanı sonrası anne, doğuma kadar geçen 3 hafta boyunca çocuk cerrahisi ve perinatoloji uzmanları tarafından takip altına alındı. Bebek, 38 haftalıkken yenidoğan ve çocuk cerrahisi uzmanlarının katıldığı operasyonla 3 kilo 670 gram olarak dünyaya geldi.