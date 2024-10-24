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        Kocaeli'de fenalaşan doktor kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde fenalaşan doktor İsa Turgay Önal, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 15:49 Güncelleme: 24.10.2024 - 15:55
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        Kocaeli'de fenalaşan doktor kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde fenalaşan doktor İsa Turgay Önal, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

        İlyasbey Aile Sağlık Merkezi'nde aile hekimi olarak görev yapan Önal, gece rahatsızlanması sonucu Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Bağırsak rahatsızlığı nedeniyle ameliyata alınan Önal, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Önal'ın cenazesi, yakınları tarafından hastaneden alınarak İlçe Sağlık Müdürlüğü bahçesine getirildi.

        Törende konuşan İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu, kendileri için beklenmedik bir kayıp olduğunu söyledi.

        Kadıoğlu, Önal'ın hastalarına ve kendilerine her zaman yardımcı olduğunu aktararak, "Çok üzgünüz. Allah rahmet eylesin" dedi.

        Önal'ın cenazesi, alınan helalliğin ardından defnedilmek üzere Sakarya'nın Adapazarı ilçesine gönderildi.

        Törene, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve Önal'ın meslektaşları katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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