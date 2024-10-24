Kocaeli'de fenalaşan doktor kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Kadıoğlu, Önal'ın hastalarına ve kendilerine her zaman yardımcı olduğunu aktararak, "Çok üzgünüz. Allah rahmet eylesin" dedi.

Törende konuşan İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu, kendileri için beklenmedik bir kayıp olduğunu söyledi.

Bağırsak rahatsızlığı nedeniyle ameliyata alınan Önal, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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