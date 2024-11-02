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        Kocaeli'de "Güvenli Okul" denetimleri sürüyor

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde "Güvenli Okul" uygulaması kapsamında denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 10:55 Güncelleme: 02.11.2024 - 10:55
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        Kocaeli'de "Güvenli Okul" denetimleri sürüyor
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        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde "Güvenli Okul" uygulaması kapsamında denetim yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kandıra ilçesinde 16 okul ve çevrelerinde bulunan umuma açık yerlerde denetim gerçekleştirildi.

        Denetimlerde 130 kişi sorgulandı ve 35 araç kontrol edildi.

        Uygulamada yakalanan 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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