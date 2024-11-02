Kocaeli'de "Güvenli Okul" denetimleri sürüyor
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde "Güvenli Okul" uygulaması kapsamında denetim yapıldı.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde "Güvenli Okul" uygulaması kapsamında denetim yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kandıra ilçesinde 16 okul ve çevrelerinde bulunan umuma açık yerlerde denetim gerçekleştirildi.
Denetimlerde 130 kişi sorgulandı ve 35 araç kontrol edildi.
Uygulamada yakalanan 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
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