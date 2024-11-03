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        Kocaeli'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari cinayet zanlısı yakalandı

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde hakkında 25 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 15:47 Güncelleme: 03.11.2024 - 15:47
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        Kocaeli'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari cinayet zanlısı yakalandı
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        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde hakkında 25 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine gönderildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        "Kasten öldürme" suçundan hakkında 25 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.A. yakalandı.

        Cinayet zanlısı, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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