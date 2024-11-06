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        Kocaeli'de sanayi bölgesi çalışanları ile öğrenciler afetlere karşı bilinçlendiriliyor

        Kocaeli'de, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kocaeli Gebze Kimya İhtisas Sanayi Bölgesi (GEBKİM) öncülüğünde, sanayi bölgesindeki firmalarda çalışanlar ile öğrencilerin afetlere hazır hale gelmesi amacıyla eğitim programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 19:08 Güncelleme: 06.11.2024 - 19:16
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        Kocaeli'de sanayi bölgesi çalışanları ile öğrenciler afetlere karşı bilinçlendiriliyor
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        Kocaeli'de, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kocaeli Gebze Kimya İhtisas Sanayi Bölgesi (GEBKİM) öncülüğünde, sanayi bölgesindeki firmalarda çalışanlar ile öğrencilerin afetlere hazır hale gelmesi amacıyla eğitim programı düzenlendi.

        Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 1999'daki Marmara Depremi'nin getirdiği yıkımdan hareketle başladığı çalışmalar kapsamında 27 kişilik arama kurtarma ekibi kuran GEBKİM, olası afetlerde kullanılması için de tüm araç, gereç ve ekipmanları içeren deprem konteynerleri oluşturdu.

        GEBKİM, sanayi bölgesindeki fabrikalarda çalışan işçiler ile kent genelinde öğrencilerde farkındalık oluşturmak ve afetlere hazır hale gelmelerini sağlamak amacıyla, sismik akustik dinleme, enkaz altı arama cihazları, termal kameralar, yılan kamera, kırıcı, delici, ayırıcı, kesici aletler, jeneratör ve aydınlatma ekipmanları gibi çok sayıda arama kurtarma ekipmanlarının bulunduğu alanda belirli aralıklarla uygulamalı eğitimler veriyor.

        GEBKİM ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca desteklenen Avrupa Birliği projesi "Acil Müdahale Yazılımı" kapsamında çeşitli konularda 2 bin kişiye eğitim verip, deprem farkındalığını artırmak ve hazırlıkların önemine dikkati çekmek için seminerler düzenliyor.

        Etkinlikler kapsamında GEBKİM yerleşkesinde işçi ve öğrencilerin katıldığı uygulamalı eğitimler gerçekleştirildi. Uzmanlar, arama kurtarma aletlerinin kullanımlarını ve enkaz bölgesinde yapılacak çalışmaları örnekleriyle katılımcılara anlattı.

        - "150'den fazla özel ekipmanı temin ettik"

        GEBKİM Kimya İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, AA muhabirine, Kocaeli, Hatay ve Denizli'de fabrikaları olduğu için yaşanan depremleri çok yakından hissettiklerini söyledi.

        Deprem bölgesinde en önemli şeyin malzeme olduğuna değinen Aracı, tedariğinin ve ihtiyaç bölgesine ulaşımının zaman aldığını, bundan dolayı da afetlerde can kayıplarının artabildiğini anlattı.

        Aracı, depremin yaşandığı bölgelerdeki gözlemlerinden ders çıkararak gerekli önlemleri almaya başladıklarını belirterek, şöyle devam etti:

        "Gerek vakıf gerekse organize sanayi bölgesi olarak yapmamız gerekenlere başladık. İş makinelerinin de bulunduğu aşağı yukarı 150'den fazla özel ekipmanı temin ettik. Kocaeli'de zannediyorum birkaç tane bulunan kimyasal arındırma çadırlarını elde ettik. Çünkü bizim bölgemiz aynı zamanda kimya ihtisas sanayi bölgesi. Bu çalışmaların hepsini yaklaşık 8 aylık süreçte yaptık."

        Farkındalık oluşturmak için AFAD'la işbirliği içerisinde fabrika çalışanlarına ekipmanları kullanma eğitimi verdiklerini aktaran Aracı, nerede bir doğal afet olursa oraya yetişmeye çalışacaklarını kaydetti.

        Aracı, eğitimlerin bölgede bulunan diğer OSB'lere de ivme kazandıracağına değinerek, "Türkiye sanayisinin çok yoğun olduğu bölge. Malum 1999'da depremden en çok etkilenen bölge. Diğer organize sanayi bölgelerimizle de mutlaka organize olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda her türlü diyaloğa, işbirliğine açığız. Önemli olan insan. Bir kişiyi kurtarmak bile çok önemli. İnşallah diğer OSB'lerle de işbirliği yapacağız." ifadesini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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