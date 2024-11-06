Kocaeli'de sanayi bölgesi çalışanları ile öğrenciler afetlere karşı bilinçlendiriliyor

Kocaeli'de, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kocaeli Gebze Kimya İhtisas Sanayi Bölgesi (GEBKİM) öncülüğünde, sanayi bölgesindeki firmalarda çalışanlar ile öğrencilerin afetlere hazır hale gelmesi amacıyla eğitim programı düzenlendi.

Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 1999'daki Marmara Depremi'nin getirdiği yıkımdan hareketle başladığı çalışmalar kapsamında 27 kişilik arama kurtarma ekibi kuran GEBKİM, olası afetlerde kullanılması için de tüm araç, gereç ve ekipmanları içeren deprem konteynerleri oluşturdu.

GEBKİM, sanayi bölgesindeki fabrikalarda çalışan işçiler ile kent genelinde öğrencilerde farkındalık oluşturmak ve afetlere hazır hale gelmelerini sağlamak amacıyla, sismik akustik dinleme, enkaz altı arama cihazları, termal kameralar, yılan kamera, kırıcı, delici, ayırıcı, kesici aletler, jeneratör ve aydınlatma ekipmanları gibi çok sayıda arama kurtarma ekipmanlarının bulunduğu alanda belirli aralıklarla uygulamalı eğitimler veriyor.

GEBKİM ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca desteklenen Avrupa Birliği projesi "Acil Müdahale Yazılımı" kapsamında çeşitli konularda 2 bin kişiye eğitim verip, deprem farkındalığını artırmak ve hazırlıkların önemine dikkati çekmek için seminerler düzenliyor.