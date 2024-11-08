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        Kuzey Marmara Otoyolu'nda kural ihlali yapan sürücüler cayrokopterle tespit edildi

        Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde otoyol jandarma ekiplerince cayrokopter (pervaneli ve döner kanatlı hava aracı) destekli trafik denetiminde, kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 14:53 Güncelleme: 08.11.2024 - 15:00
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        Kuzey Marmara Otoyolu'nda kural ihlali yapan sürücüler cayrokopterle tespit edildi
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        Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde otoyol jandarma ekiplerince cayrokopter (pervaneli ve döner kanatlı hava aracı) destekli trafik denetiminde, kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı.

        Kocaeli Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuzey Marmara ve Anadolu otoyollarındaki sorumluluk bölgelerinde cayrokopter destekli trafik denetimi yapıyor.

        Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde gerçekleştirilen denetimde, cayrokopterle kural ihlali yaptığı tespit edilen araçlar, kontrol noktalarındaki jandarma ekiplerine bildirildi.

        Denetimde 212 araç kontrol edilirken, kural ihlali yaptığı belirlenen 5 sürücüye cezai işlem uygulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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