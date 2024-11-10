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        Kocaeli'de 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kocaeli'de, hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 14:10 Güncelleme: 10.11.2024 - 14:10
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        Kocaeli'de 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Kocaeli'de, hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        "Yağma" suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan V.A. (20) düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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