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        Kocaeli'de tırla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 10:05 Güncelleme: 13.11.2024 - 11:28
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        Kocaeli'de tırla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden F.K. idaresindeki 34 DRR 133 plakalı motosiklet, Gebze geçişinde aynı yönde giden Ç.U'nun kullandığı 26 GN 543 plakalı tırla çarpıştı.

        Tırın yaklaşık 20 metre sürüklediği motosikletli ağır yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Tır sürücüsünün gözaltına alındığı kaza nedeniyle Ankara istikametinde bir süre kontrollü sağlanan ulaşım araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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