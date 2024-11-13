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        Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme kazada 10 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 20:13 Güncelleme: 13.11.2024 - 20:17
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        Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme kazada 10 kişi yaralandı
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        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

        Otoyolun İstanbul istikameti Gebze geçişi Yumrukaya mevkisinde 2 otomobil, 1 hafif ticari araç ve 1 SUV tipi aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        Kazada araçlardaki 10 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle İstanbul istikametine ulaşım kontrollü sağlanıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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