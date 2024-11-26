Kocaeli'de cipin otobüs durağında bekleyenlere çarptığı kazada 6 kişi yaralandı

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kazada yaralanan S.Ö, Y.T, Y.A, A.A, A.K. ve M.M.Y, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Çevredeki vatandaşlar, hasar gören aydınlatma direğini yaralıların üzerine düşmemesi için bir süre tuttu.

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