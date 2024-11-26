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        Kocaeli'de cipin otobüs durağında bekleyenlere çarptığı kazada 6 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde cipin otobüs durağında bekleyenlere çarpması sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 18:53 Güncelleme: 26.11.2024 - 19:04
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        Kocaeli'de cipin otobüs durağında bekleyenlere çarptığı kazada 6 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde cipin otobüs durağında bekleyenlere çarpması sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

        4 Temmuz Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde seyreden M.U. (79) idaresindeki 34 GL 6841 plakalı cip, kontrolden çıkarak otobüs durağında bekleyenlere çarptı.

        Hızını alamayan araç önce aydınlatma direğine, sonra 41 M 8044 plakalı yolcu minibüsüne çarparak durabildi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Çevredeki vatandaşlar, hasar gören aydınlatma direğini yaralıların üzerine düşmemesi için bir süre tuttu.

        Kazada yaralanan S.Ö, Y.T, Y.A, A.A, A.K. ve M.M.Y, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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