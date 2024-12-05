Milli teknolojinin geleceği AA'nın düzenlediği Kocaeli Kent Ekonomileri Zirvesi'nde ele alındı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürü Sadullah Uzun, girişimlere doğrudan ya da dolaylı finansal destek sunacak araçlara sahip olduklarını belirtti.

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