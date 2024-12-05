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        Milli teknolojinin geleceği AA'nın düzenlediği Kocaeli Kent Ekonomileri Zirvesi'nde ele alındı

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürü Sadullah Uzun, girişimlere doğrudan ya da dolaylı finansal destek sunacak araçlara sahip olduklarını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 14:53 Güncelleme: 05.12.2024 - 14:53
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        Milli teknolojinin geleceği AA'nın düzenlediği Kocaeli Kent Ekonomileri Zirvesi'nde ele alındı
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        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürü Sadullah Uzun, girişimlere doğrudan ya da dolaylı finansal destek sunacak araçlara sahip olduklarını belirtti.

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