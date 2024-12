Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığınca, 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında öğrencilere sağlıkta ilk müdahale anlatıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kaynarca Turnalı Hacı Osman Akgün İlköğretim Okulu'nu nakil ambulansıyla ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çocuklara ilk yardım tekniklerini öğretti.

