Kocaeli'de kutlama yapan Suriyelilerin araçlarının önünü kestiği belirlenen kişi gözaltına alındı

Açıklamada, A.K.D'nin "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan işlem yapılmak üzere gözaltına alındığı kaydedildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gebze ilçesinde kutlama yapan Suriyeli sığınmacıların araçlarının önünü kesen ve görüntüleri sosyal medyada yer alan kişinin A.K.D. olduğunun tespit edildiği belirtildi.

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