Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Alacak-verecek kavgasında pompalı tüfekle vuruldu

        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde çay ocağında oturan Murat Ç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 19:27 Güncelleme: 08.12.2024 - 19:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alacak-verecek kavgasında pompalı tüfekle vuruldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        KOCAELİ’nin İzmit ilçesinde çay ocağında oturan Murat Ç., alacak-verecek kavgası nedeniyle S.A. tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Yaralanan Murat Ç. hastaneye kaldırılırken polis, kaçan şüpheli S.A.’yı yakalamak için çalışma başlattı.

        Olay, saat 17.00 sıralarında Mehmet Ali Paşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı’ndaki bir çay ocağında meydana geldi. S.A. alacak-verecek kavgası nedeniyle çay ocağında oturan Murat Ç.’ye (53) pompalı tüfekle ateş etti. Murat Ç. sol omzu ve kolundan yaralandı. S.A. ise saldırı sonrasında kaçarak uzaklaştı. Yaralanan Murat Ç. bir arkadaşının aracıyla Kocaeli Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

        İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olayın yaşandığı çay ocağında incelemelerde bulunurken, kaçan S.A.’nın yakalanması için çalışma başlattı. Tedavisinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Murat Ç.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Esad rejimi çöktü, gözler Rusya'da
        Esad rejimi çöktü, gözler Rusya'da
        "Milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilir"
        "Milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilir"
        Aslan 10 kişiyle Sivas'ta kükredi!
        Aslan 10 kişiyle Sivas'ta kükredi!
        Suriye'de Esad rejiminin çöküşü dünya basınında
        Suriye'de Esad rejiminin çöküşü dünya basınında
        Dünyadan peş peşe Suriye açıklamaları
        Dünyadan peş peşe Suriye açıklamaları
        G.Saray'dan 'kırmızı' isyan!
        G.Saray'dan 'kırmızı' isyan!
        Habertürk ekibi Şam girişinde
        Habertürk ekibi Şam girişinde
        Muhalifler Şam'a girdi, Esad rejimi sona erdi
        Muhalifler Şam'a girdi, Esad rejimi sona erdi
        Şam'dan havalanan uçaktan sinyal alınamıyor
        Şam'dan havalanan uçaktan sinyal alınamıyor
        "Okan Buruk gibisini görmedim"
        "Okan Buruk gibisini görmedim"
        13 yıllık trajedi! Aylan bebek mülteci dramının sembolü olmuştu
        13 yıllık trajedi! Aylan bebek mülteci dramının sembolü olmuştu
        İspanya'da gündem yine Arda Güler!
        İspanya'da gündem yine Arda Güler!
        Suriye'nin 'hakim muhalifi' HTŞ nedir?
        Suriye'nin 'hakim muhalifi' HTŞ nedir?
        Suriyeliler Esad'ın düşmesini kutluyor
        Suriyeliler Esad'ın düşmesini kutluyor
        Beşar Esad: Ağabeyinin ölümü yaşamını değiştirdi
        Beşar Esad: Ağabeyinin ölümü yaşamını değiştirdi
        Kasımpaşa'dan resmi açıklama: Mahkemeye gidiyor!
        Kasımpaşa'dan resmi açıklama: Mahkemeye gidiyor!
        Darphane’den iddialara net yanıt: UTTS teknolojisi yüzde 100 güvenli
        Darphane’den iddialara net yanıt: UTTS teknolojisi yüzde 100 güvenli
        "Kendini Roma'da sanıyor!"
        "Kendini Roma'da sanıyor!"
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Selin Çıngır!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Selin Çıngır!
        "Peki kim üretecek"
        "Peki kim üretecek"

        Benzer Haberler

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        Türkiye Drift Şampiyonası'nın son yarışı Kocaeli'de yapıldı
        Türkiye Drift Şampiyonası'nın son yarışı Kocaeli'de yapıldı
        Tanker yol kenarındaki beton bloka çarptı: 1 yaralı
        Tanker yol kenarındaki beton bloka çarptı: 1 yaralı
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Demir, Kocaeli'de konuştu:
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Demir, Kocaeli'de konuştu:
        Dairenin balkonunda çıkan yangın söndürüldü
        Dairenin balkonunda çıkan yangın söndürüldü
        Kızılay Kocaeli Kadın gönüllülerinden deprem bölgesinde kurulacak çocuk küt...
        Kızılay Kocaeli Kadın gönüllülerinden deprem bölgesinde kurulacak çocuk küt...